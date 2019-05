Autoslalom Città di Partanna, domenica al via: Ingardia il pilota da battere

Settimana di approccio alla ventiseiesima edizione dello Slalom Città di Partanna in programma per domenica 19 maggio.

La manifestazione, organizzata dallo Sporting Club Partanna e valida per la Coppa Aci Sport quinta zona e per il Campionato Siciliano seconda zona, rappresenta uno dei fiori all'occhiello tra le manifestazioni organizzate nella Valle del Belice, richiamando ogni anno migliaia di appassionati di automobilismo.

Gli organizzatori, a iscrizioni ancora aperte, prevedono la partecipazione di una novantina di piloti, larga parte dei quali della scuderia Trapani Corse. Fermo per un anno sabbatico il busetano Giuseppe Castiglione, campione d'Italia e regionale 2018, i favori del pronostico vanno al mazarese Girolamo Ingardia su Radical SR4, secondo lo scorso anno. Attenzione comunque a Giuseppe Virgilio di Buseto Palizzolo, al pacecoto Michele Poma, ambedue sui Radical SR4, lo scorso anno rispettivamente terzo e quarto, oltre al gentleman, ma sempre competivivo, custonacense Nicolò Incammisa . Tra i piloti locali attesa per Giuseppe Vaccaro, pilota di Santa Ninfa, su Fiat Uno Turbo e per i partannesi Antonino Accardo, su Reanaul Clio William e Vito Molinaro, settimo lo scorso anno, su Radical SR4.

Il programma prevede per sabato 18 maggio dalle 15,30 alle 19,30 sul corso Vittorio Emanuele presso l'ex Pretura e in piazza Falcone - Borsellino le verifiche sportive e tecniche, momento iniziale della manifestazione e che è annualmente appuntamento per appassionati e curiosi interessati a vedere da vicino le vetture. Domenica 19 maggio, alle ore 9,00, prenderà il via la prima vettura della prova che si articolerà in tre manche lungo un tracciato tortuoso e molto tecnico di 2990 metri ricavato sulla Strada Provinciale 26 tra Salaparuta e Partanna su cui verranno collocate quattordici barriere di rallentamento.

