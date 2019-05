Pattinaggio, Giuseppe Strazzera terzo al "Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara"

Giuseppe Strazzera, atleta dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi, ha conquistato oggi il terzo gradino del podio al “Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara”, cimentandosi in una impegnativa 10.000 in linea.

La manifestazione si è tenuta sul percorso di Piazza Ariostea in quella che è tornata ad essere la capitale italiana del pattinaggio.

"Il mio rammarico- ha dichiarato l’atleta trapanese – è di non essere arrivato al top in questa stupenda competizione, a causa di qualche piccolo fastidio, tuttavia ho dato il massimo per onorare i colori granata della mia squadra, della mia città, ma c’è tanto da lavorare".

L’ A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi, capitanata dalla coach Valentina Incandela, sarà presente a Noale (VE) dal 16 al 19 Maggio al Campionato Italiano Pista, al Trofeo Skate Italia ed al Campionato Italiano Mezza Maratona e Maratona che vedrà impegnate le categorie ragazzi 12, ragazzi, allievi, junior, senior e master.

