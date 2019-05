Basket, la squadra di Trapani degli Under 15 vince il campionato regionale

Neanche il tempo di esultare per il titolo regionale conquistato dagli under 16 che ecco che arriva anche quello dei ragazzi under 15.

"La società non può che essere soddisfatta - commenta il direttore generale della Pallacanestro Trapani, Davide Lamma -. Dietro alla vittoria c'è grande lavoro e un progetto del settore giovanile che impegna la società anche sotto il profilo economico".

La formazione di Carofiglio ha battuto la Polisportiva Alfa Catania con il risultato di 59-42, a Sant'Agata di Militello, dopo aver vinto anche il match d'andata per 65 a 51. Trapani nella terza frazione di gioco ha trovato il vantaggio in doppia cifra, riuscendo a mantenerlo fino al termine della gara.

"Ogni anno vengono aggiunti degli sforzi per i nostri giovani che stanno producendo degli ottimi effetti - prosegue Lamma -. Abbiamo tanti professionisti di altissimo profilo, che nei propri compiti seguono i ragazzi in base alle categorie d'appartenenza. Siamo orgogliosi di loro e del lavoro svolto dallo staff".

Con questo successo, i giovani granata rappresenteranno la Sicilia, da campione in carica, nel pre spareggio, che dopo un eventuale successivo spareggio, potrebbe portare alla finale nazionale di categoria. "Sono contentissimo di questo risultato sportivo, che insieme alla vittoria dell'under 16 rappresenta certamente qualcosa di storico - sottolinea coach Claudio Carofiglio -. I ragazzi hanno fatto un percorso eccezionale, nonostante io sia arrivato solamente nel corso dell'ultima estate. Adattarsi ad una nuova metodologia, soprattutto ad un'età così giovane, non è sempre semplice. Ed in questi due giorni di sfide contro Catania, ho visto una crescita sotto il profilo mentale. I ragazzi sono andati contro le difficoltà".

Il prespareggio sarà giocato oggi alle 18 a Cefalù contro la prima classificata del girone calabrese, cioè la Scuola di Basket Viola Reggio Calabria.

