Pallacanestro Trapani, sconfitta amara nella gara 1 dei play off

La 2B Control Trapani è stata sconfitta per 71 a 59 nella gara uno del primo turno dei playoff di Serie A2 Old Wild West girone Ovest sul campo di Treviso. È stata una gara che ha visto i granata quasi sempre rincorrere i veneti, più continui e concreti nel corso del confronto. Trapani paga le scarse percentuali dalla lunga distanza soprattutto nella prima metà del match. Poco importante la rimonta nella parte conclusiva della partita allorquando i granata si sono portati sul -7 a 5 minuti dalla fine. La tripla sul finale di Logan, però, ha chiuso la gara.

Tra i singoli in doppia cifra Clarke e Renzi con 16 e 12 punti realizzati, buon impatto difensivo, invece, per Nwohuocha. Sulla partita il coach trapanese Daniele Parente ha dichiarato che “la mia squadra ha giocato in maniera molto contratta nei primi due quarti ma poi ce la siamo giocata.

Con una squadra come Treviso è difficile pareggiare sia a livello tecnico che fisico ma sono convinto che possiamo ancora fare di più. Sono contento della reazione che abbiamo avuto ma ogni partita è una storia a sé. Per gara 2 mi aspetto meno preoccupazione e più concentrazione, senza timori reverenziali».

