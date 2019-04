L'alcamese Randes convocato dalla Nazionale di Beach Handball

Torna in azzurro, stavolta nella nazionale di beach handball, il ventunenne portiere alcamese di pallamano Gabriele Randes (nella foto). La squadra azzurra, infatti, si raduna per sei giorni a Chieti per uno stage in preparazione ai campionati europei che si giocheranno in Polonia a Jablonky dal 2 al 7 luglio.

L’Italia è inserita nel gruppo C, con Croazia, Svizzera e Ucraina. Gabriele è uno dei tre portieri convocati dal commissario tecnico Vincenzo Malatino. Proprio la scorsa estate, con la maglia della Team Handball Alcamo, Gabriele Randes era stato eletto miglior giocatore del torneo di Marsala di beach handball, tra i più importanti del circuito della pallamano italiana da spiaggia.

