Il Marsala rallenta la sua marcia, solo 0-0 col Castrovillari

Voleva i tre punti il Marsala contro il Castrovillari, ma stavolta gli azzurri, malgrado un'altra bella prestazione, non ce l'hanno fatta a centrare l'ennesima vittoria, imbrigliati come sono stati da un avversario ben disposto in campo da Marra e che ha approfittato appieno, aiutato in qualche circostanza anche dalla dea bendata, del fatto che i padroni di casa erano in formazione di quasi emergenza.

È finita così zero a zero, punteggio col quale i lilibetani allungano la loro splendida serie e l'ottimo momento che li ha portati di forza a riconquistare e a consolidare il terzo posto in solitaria; ma è stata tanta a fine gara la rabbia dei giocatori per un successo che, sulla carta, alla luce delle occasioni da rete costruite e del gol annullato a Giardina, sarebbe stato quanto mai meritato.

