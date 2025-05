Bersaglieri, a Marsala il 72° raduno nazionale

«Marsala non è solo una splendida città siciliana: è un simbolo vivo della nostra storia nazionale. Qui sbarcò Garibaldi l’11 maggio 1860, dando avvio al processo di unificazione che portò, appena un anno dopo, alla proclamazione del Regno d’Italia». Lo dice il generale Antonio Pennino, vice presidente dell’associazione nazionale Bersaglieri, alla vigilia del 72° raduno nazionale dei cappelli piumati che si terrà proprio a Marsala in coincidenza con le manifestazioni garibaldine organizzate dal Comune.

«Il raduno - continua il generale Pennino - torna in questa terra con la forza di un abbraccio collettivo tra memoria e attualità. Per noi è un atto di riconoscenza verso le radici del Paese, ma anche un’occasione per mostrare come i valori fondanti della Repubblica - patriottismo, solidarietà, spirito di sacrificio - siano ancora vivi. Celebriamo la fedeltà alla Costituzione, l’onore condiviso con le Forze Armate, il coraggio dimostrato ovunque nel mondo, anche nelle operazioni di pace. Marsala, in questi giorni, diventa crocevia di emozioni e testimone di un’Italia che non dimentica chi ha costruito, ieri e oggi, la sua unità e la sua dignità civile. Il raduno a Marsala ha un sapore profondo. Non è solo un evento celebrativo: è un ritorno alle origini, un richiamo al codice morale ideato da La Marmora che ancora oggi guida il nostro operato. I Bersaglieri, integrati nella Brigata «Garibaldi», sono impegnati in missioni internazionali, operazioni anti-terrorismo e nell’aiuto concreto alle popolazioni, come accadde anche sul fronte orientale. Marsala ci accoglie con la sua storia, la sua bellezza e il calore della sua gente, rendendo questo Raduno un ponte tra passato e futuro, capace di parlare a tutti, anche a chi non indossa una divisa».