Scrivere per comunicare emozioni, i testi dei ragazzi di Napola diventano uno spettacolo

Laboratori, attività e libertà di esprimersi per i ragazzi e le ragazze di Napola, frazione di Erice, per un progetto in rete che vuole insediare nel territorio un’opportunità educativa e formativa. È l’obiettivo raggiunto dall’associazione Sportivamente nell’ambito dei progetti Play District Talent Show, finanziati interamente da Sport e Salute (la struttura operativa del Governo per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita) e dal ministero delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Il risultato finale è un laboratorio di scrittura creativa realizzato con la collaborazione dei professionisti di Solidalmente e i ragazzi della Parrocchia del Sacro Cuore di Napola.

A condurre il laboratorio Valeria Ferranti che si è occupata di gestire «sia le dinamiche legate al gruppo - dice l’ educatrice socio pedagogica, - che di affrontare temi attuali quali le dipendenze, l’amore, la famiglia, l’uso consapevoli dei social, dove i nostri ragazzi si sono messi in gioco mettendo in atto la loro creatività e le loro emozioni nel parlare di questi temi, a volte anche difficili da affrontare nella loro quotidianità». «Grazie alla musicista Diana Buscemi, che ha condotto anche lei questo laboratorio, questi testi sono stati arrangiati prendendo vita - continua Ferranti -. Lo spettacolo non è altro che il risultato finale di un progetto che ha visto la crescita di 10 ragazzi, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi tra loro, in uno spazio creato appositamente per loro, uno spazio democratico dove nessuno giudica nessuno e ognuno di loro ha potuto dare il proprio contributo».