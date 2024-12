Lo sport nella vita delle persone con disabilità, il convegno Fisdir all’Università di Trapani

Il progetto MultiSport Fisdir è arrivato anche a Trapani. Nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, nell’Aula Magna del Polo territoriale universitario, rappresentanti delle istituzioni civili,

militari e religiose hanno partecipato all’ultimo convegno di MultiSport Fisdir, progetto di promozione e diffusione della pratica sportiva, voluto da Fisdir Sicilia e finanziato dalla Regione Siciliana.

Giuseppe Battaglia in doppia veste, di docente del corso di studi di scienze delle attività motorie sportive ma anche di componente del Consiglio scientifico del centro di ateneo per la disabilità e le neurodiversità, sottolinea: «Riusciamo ad intravedere sviluppi importanti nell’ambito della promozione della pratica sportiva nel mondo della disabilità attraverso un’azione concreta e pervasiva all’interno della progettazione dell’offerta formativa del nostro corso di studio che prevede all’interno del percorso di formazione un insegnamento specifico che riguarda l’attività motoria adattata».

La platea è fatta principalmente di studenti, che, come spiega Roberta Cascio, delegata regionale Fisdir e vicepresidente regionale Cip, «saranno i futuri insegnanti che incontreranno nella loro vita tanti ragazzi con disabilità. Questo per loro – continua Roberta Cascio - è un momento di crescita e si apre per loro anche una prospettiva futura per il lavoro. Magari un giorno lavoreranno proprio con le attività sportive paralimpiche».