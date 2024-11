Milano, presentato il progetto Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo

Tutto pronto per la tappa milanese del Gran Galà del Gambero Rosso di Mazara del Vallo, l’evento itinerante organizzato dalla Campisi Communication grazie al patrocinio dell'assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Il focus, come già annunciato in precedenza, sarà quello della promozione del territorio e della gente di Mazara del Vallo attraverso il gambero rosso pescato nelle acque del Mediterraneo.

In particolare la valorizzazione del gambero rosso di Mazara del Vallo in Italia si svolgerà dal 16 al 18 novembre a Milano, capitale della economia, dove avverranno delle degustazioni e delle iniziative rivolte a giornalisti, uomini e donne di cultura, imprenditori, personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Il gruppo Campisi ha difatti avviato diverse collaborazioni con note aziende mazaresi ma anche con diverse realtà milanesi a partire dall'imprenditore Salvatore Margiotta che opera all'interno del mercato ittico di Milano, luogo in cui proprio qualche giorno fa è stata presentata ufficialmente la manifestazione.