Couscous e gita in barca, la miliardaria Eileen in vacanza a Pantelleria

Un ospite d’eccezione è stata in visita a Pantelleria in questa ultima settimana, ed è appena ripartita per gli Usa. Si tratta di Eileen Rockefeller (nella foto con il marito Paul Growald), esponente di una famiglia tra le più importanti degli Stati Uniti d’America. Eileen era accompagnata da suo marito Paul Growald. Un inizio di soggiorno movimentato, con l’arrivo all’aeroporto di Palermo allagato dal temporale. Eppure, la la figlia più giovane e «braccio destro» di David Rockefeller e Margaret Peggy McGrath la vanza nell’isola se la è proprio goduta. Tanto da annunciare il suo ritorno in primavera. Eileen è stata ospite di Mar e Fausto Luchetti, già alto funzionario dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite, e da molti anni amico dei Rockefeller. Viene a Pantelleria da più di 55 anni e suo fratello è stato anche ministro dell’Agricoltura con il governo Dini. «Siamo rimasti estasiati e molto impressionati - ci ha detto la Rockefeller - in particolare dai dammusi e dai muretti in pietra che ci sono dappertutto sull’isola e che rappresentano un paesaggio affascinante, unico al mondo».

Malgrado la pioggia che è scesa copiosa sull’isola, gli ospiti americani sono anche riusciti, in un buco di sereno, a fare il giro dell’isola in barca. L’indomani sono stati in visita alla cantina Donnafugata in Contrada Kamma dove hanno voluto sapere tutto della lavorazione del moscato e del passito. Un servizio discreto di sicurezza è stato fatto dai carabinieri. Durante un pranzo tenutosi giovedì, al quale erano presenti anche il sindaco Fabrizio D’Ancona e la direttrice del Parco Sonia Anelli, davanti alla spettacolare visione di Cala Levante, del Faraglione e dell’Arco dell’Elefante, Eileen ed il marito hanno chiesto quali fossero le necessità primarie per l’isola.

«Abbiamo spiegato che la cosa della quale si sente maggiore esigenza è un ricovero per gli anziani - spiega Lucchetti -. Chissà che nelle opere di filantropia che Eileen realizza in tutto il mondo non riesca ad inserirvi pure questa». A tavola gli ospiti americani hanno assaggiato il couscous di Pantelleria fatto con la semola, le verdure ed il pesce. Accompagnati dalla direttrice del Parco Sonia Anelli, gli ospiti americani hanno voluto provare le emozioni della Stanza del Mare nel museo vulcanologico in contrada Kaggiar a Punta Spadillo. Dovrebbero tornare in primavera.