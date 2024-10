Incidente in moto: morto l'alcamese Federico Asta, il pasticcere dei vip

Profondo cordoglio anche ad Alcamo per la tragica fine di Federico Asta, noto anche come pasticcere dei vip che da sempre ha lavorato a Bologna nell’azienda di famiglia. Ora gestiva un suo negozio. Tanti parenti ed amici vivono ad Alcamo dove Federico veniva periodicamente anche per trascorrere un periodo di vacanze ad Alcamo Marina. Aveva 34 anni. Spostato, due figlie. Era figlio di Salvatore noto anche per la sua passione per le auto.

Ha partecipato a gare in salita e in circuito. Salvatore, col figlio Federico, è stato ad Alcamo quando si è disputata una gara sulla provinciale per Gibellina, in sostituzione della Monte Bonifato, Nella serata di lunedì il tragico incidente stradale che ha strappato la vita a Federico Asta. L’incidente si è verificato intorno alle 22 in viale Salvemini a Borgo Panigale, nel Bolognese.

Il pasticcere dei vip era in sella alla sua moto Yamaha quando si è scontrato con un Suv Honda all’altezza dell’incrocio con via La Malfa. L’uomo è finito a terra, sbalzato dalla sella, sbattendo con violenza sull’asfalto. I tentativi di rianimazione, purtroppo, si sono rivelati inutili.