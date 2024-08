Volontari puliscono la zona della Lega Navale di Trapani, raccolti 900 chili di rifiuti

Un’ondata di volontari, armati di guanti e sacchi, ha invaso la caletta vicino alla Lega Navale di Trapani. Nonostante la bellezza del luogo, con le sue acque cristalline e la sabbia dorata, lo scenario era deturpato da cumuli di rifiuti abbandonati. «L’evento è stato possibile grazie alla collaborazione della Lega Navale, ai volontari del Gruppo Fai Giovani e al Comune, con il quale abbiamo sottoscritto un protocollo per rendere possibili le azioni di rimozione e smaltimento di rifiuti – afferma Valeria Campo Tranchida, referente locale per il Comune di Trapani di Plastic Free -. Abbiamo raccolto quasi 900 chili di rifiuti, di cui quasi 450 chili di bottiglie di vetro. L’altro tipo di rifiuti sono scarti della manutenzione di barche. La caletta di sabbia non balneabile è un piccolo porticciolo e quindi essendoci ancorate molte barche, ci sono molti i pescatori che vanno lì e fanno la loro manutenzione con impregnanti, vernici, pennelli e c’erano proprio i barattoli di vernice aperti. Una montagna di incuria e indifferenza che non siamo riusciti a rimuovere in toto».