Americana scova vecchie lettere in soffitta e va a caccia dei parenti di Castelvetrano: li trova ed è festa

Trova vecchie lettere in soffitta in America e da lì «scoppia», per l'americana Francine Gaggini, 59 anni, la voglia di conoscere i suo parenti di Castelvetrano. Una storia che inizia nel 1940, quando Antonino Gaggini ha appena 20 anni, vende il suo asino a Castelvetrano e parte con la più classica delle valigie di cartone per l'America, in cerca di fortuna, proprio come hanno fatto tanti siciliani prima e dopo di lui.

Da lì a poco sarà raggiunto dalla fidanzata, Rosa, con la quale si sposerà. Scoppia la Seconda guerra mondiale e le sorelle, Agata e Giovanna, da Castelvetrano, cominciano a scrivere al fratello. Lo mettono al corrente della situazione tragica che stanno vivendo: Agata ha perso il figlio sotto i bombardamenti e il marito - a causa dello scoppio di una bomba - è rimasto in stato confusionale, tanto da non potersi più permettere di svolgere alcun lavoro. La guerra finisce e nelle lettere le due sorelle chiedono aiuto, vestiario, qualsiasi cosa possa supportarle. Sono gli anni più duri, quelli dell'immediato Dopoguerra, anni di miseria per la Sicilia.