Confermate le bandiere verdi per i bambini alla spiaggia di Tre Fontane: ecco le foto della consegna a cinque lidi

Sono state consegnate stamattina, dieci agosto, ai cinque stabilimenti balneari di Tre Fontane (frazione costiera di Campobello di Mazara) le bandiere verdi dell’associazione nazionale pediatri. La spiaggia, infatti, per il quindicesimo anno consecutivo, è stata insignita della bandiera verde perché possiede alcuni requisiti particolari: accessibilità per i bambini, ampia spiaggia, bassi fondali, lidi attrezzati per garantire servizi anche per i più piccoli; insomma un arenile ideale per le vacanze di famiglie con bambini.

La consegna di stamattina è stata organizzata dalla Pro Loco «Costa di Cusa» e dal Comune. A ogni proprietario di stabilimento balneare è stata consegnata la bandiera da far sventolare e un quadro con una breve descrizione della bandiera e del valore che ha, da appendere nei locali del lido. La delegazione - formata dal sindaco Giuseppe Castiglione e degli assessori Antonella Moceri e Gianvito Greco, dal presidente della Pro Loco Max Firreri e dai consiglieri Giampiero Luppino, Mariella Ditta, Caterina Giorgi e dall’operatore di Servizio civile Giuseppe Ala - ha consegnato la bandiera ai lidi «Al Fierro» (Rocco Gerardi), «Stravizio» (Paolo Truglio), «Monnalisa beach» (Enza Renda), «Gazebo» (Alfredo Stallone) e «La Loggia» (Salvatore Catalano).