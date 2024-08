Erice, ai seminari sulle emergenze planetarie si parla anche di Intelligenza artificiale

Csaia, il Centro studi avanzati per l'intelligenza artificiale prende parte ai seminari sulle emergenze planetarie, in programma a Erice dal 9 al 14 agosto prossimi: un evento di rilievo mondiale, promosso dalla Fondazione e Centro di cultura scientifica Ettore Majorana di Erice, che mette insieme accademici ed esperti da tutti i continenti che convengono per discutere su tematiche cruciali per il futuro della Terra.

Nell'aula magna Dirac dell'istituto Blackett-San Domenico di Erice, si dibatterà su temi di stringente attualità come la gestione dei conflitti internazionali e il controllo degli armamenti, le infezioni e le malattie neurologiche emergenti/riemergenti, il mercato dell'energia e la non più procrastinabile transizione energetica, e ancora, i rischi, le prospettive e le sfide legate alla sicurezza informatica e all'intelligenza artificiale, gli incendi.In particolare, il presidente Csaia, professor Pier Paolo Maria Menchetti, nella sessione del 9 agosto spiegherà mission ed etica del Centro Studi Avanzati, nato nei mesi scorsi a Roma, mentre l'11 agosto interverrà sul tema «AI in Healt». L'associazione Csaia riunisce accademici, ricercatori, informatici, imprenditori, con l'obiettivo di sviluppare e applicare sistemi di intelligenza artificiale per migliorare il benessere umano.