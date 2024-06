Sport, strumento di integrazione e reinserimento sociale: a Erice il Campus Cip-Inail

È stato presentato il Campus Cip-Inail presso il centro sociale Peppino Impastato messo a disposizione dal comune di Erice. Erano presenti il presidente regionale Cip, Salvatore Antonino Orazio Mussoni, il vicario della prefettura, il vicario della questura, il provveditore Antonella Vaccara, il sindaco di Erice , Daniela Toscano, e gli assessori allo Sport , Rossella Cosentino, e Servizi sociali, Carmela Anna Maria Daidone del comune di Erice.

Presente anche il delegato provinciale Cip, Valeria Ferranti che ha dichiarato: «Il nostro obiettivo con questo Campus è quello di incoraggiare l’attività motoria, fisica e sportiva paralimpica, attraverso un orientamento basato sulla sperimentazione in campo. Speriamo di cuore che gli assistiti Inail si possano appassionare ad uno sport abbattendo ogni tipo di barriera».

Oggi e domani (28 e 29 giugno) avranno luogo le attività sportive presso il campo sportivo dalle 9 alle 18 e domenica è prevista la chiusura dell'evento . Promosso da Inail e Comitato italiano paralimpico (Cip), l’evento è un’occasione per avvicinare gli assistiti allo sport come strumento di integrazione e reinserimento sociale.

Il campus è organizzato dalla delegazione di Trapani e la collaborazione della delegazione di Palermo. Le attività proposte saranno 7: pallacanestro in carrozzina, pesistica, scherma, atletica leggera, tennis, tennistavolo e tiro con l’arco. Il campus si svolgerà presso l’impianto sportivo Falcone e Borsellino del comune di Erice.