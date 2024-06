Spiagge, la Sicilia per la prima volta resta senza le Cinque Vele: perdono terreno Pantelleria e Salina

Le isole siciliane di Pantelleria (nella foto) e Salina (località Santa Marina Salina), per il primo anno, scendono dal gradino più alto della classifica delle località marine a cinque vele. E ciò che emerge dalla guida «Il Mare più bello 2024», curata da Legambiente e dal Touring Club Italiano. In particolare, Pantelleria perde due vele e passa da 5 a 3 vessilli, a causa di una serie di interventi turistici, bollati da Legambiente come «discutibili», e di un «eccesso di consumo di suolo che sono costati cari all’isola», annotano gli ambientalisti nel dossier. Invece, Santa Marina Salina (Isole Eolie) perde una vela, passando da 5 a 4 vessilli, «per aver fatto registrare un arretramento, sia pur lieve, dei valori generali».

La Sicilia, dunque, non avrà nessuna reginetta del mare per l’estate 2024, dove l’associazione ambientalista assegna i maggiori voti e le cinque vele per le acque cristalline, i luoghi unici per le loro bellezze paesaggistiche, L’attenzione alla sostenibilità, ma anche alla tutela della biodiversità, che diventa da quest’anno un parametro importante all’interno della guida, anche alla luce del fatto che le tartarughe marine della specie Caretta caretta nidificano sempre di più sulle spiagge italiane.