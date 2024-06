Marsala festeggia i 100 anni di zio Ciccio, custode dei segreti del mare

La Sicilia ha un nuovo centenario. I suoi racconti del mare, aneddoti, storie, leggende incantano ancora grandi e piccini. Francesco Di Girolamo, pescatore marsalese, ha spento cento candeline. Festeggiato da familiari ed amici, “zio Ciccio” ha ricevuto anche gli auguri dell’amministrazione comunale di Marsala, con la targa ricordo istituzionale consegnata dal sindaco Massimo Grillo e dal presidente del consiglio comunale, Enzo Sturiano.

Francesco Di Girolamo, dopo le elementari ha frequentato la scuola di avviamento come motorista di navi e, negli anni '40, ha prestato servizio militare in Marina a bordo della storica Vittorio Veneto. In seguito, negli anni '60, a Santa Margherita Ligure ha lavorato a bordo delle imbarcazioni dell'azienda farmaceutica De Angeli. Ereditato il mestiere di pescatore, sono tantissimi gli aneddoti legati al mare, da tramandare e che ama raccontare.

Dal matrimonio con Margherita Lo Grasso - sarta, deceduta 16 anni fa - sono nati Marisa, Franca e Giuseppe che, assieme a 4 nipoti, lo circondano d'affetto. Ancora attivo e indipendente, il suo hobby preferito è realizzare nasse col giunco e ceste con foglie di palma essiccate. A tavola, dolci e “vino e gazzosa” sono i suoi preferiti; ma la più grande passione per nonno Francesco è la passeggiata in bicicletta, durante la quale continua a godersi il mare.