Trapani e la provincia su Rai Uno con Linea Verde Estate

Linea Verde Estate, il seguito programma di Rai1, torna in Sicilia con una lunga tappa nella provincia di Trapani, un’occasione per portare il territorio e le sue specificità alla ribalta nazionale e far conoscere le sue bellezze naturalistiche, i siti archeologici, la sua cucina, gli sport all’aria aperta., l’enogastronomia e tanto altro.

Il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale supporterà la troupe di Linea Verde fornendo informazioni logistiche e indicazioni. In tal senso questa mattina si è svolta una riunione operativa per definire le diverse tappe delle riprese.

I conduttori Giuseppe Calabrese e Angela Rafanelli saranno impegnati in un tour di quattro giorni, da domani a venerdì. Le riprese interesseranno i territori di Nubia e Paceco puntando l’attenzione sull’aglio rosso, presidio slow food dalle uniche proprietà organolettiche, successivamente racconteranno la preparazione dei dolci a base di ricotta; al museo del Sale di Trapani invece si parlerà del tipico pesto trapanese. Poi la troupe si sposterà al parco archeologico di Segesta, a Makari per una passeggiata naturalistica e poi ancora a Custonaci alla grotta Mangiapane dove i conduttori incontreranno alcuni artigiani e allo Stagnone di Marsala per scoprire il “mondo” del kite surf. Le riprese proseguiranno nei territori di Mazara, Gibellina e Castelvetrano per poi proseguire a Trapani, a Torre di Ligny punto d’inizio per la scoperta della città e infine ad Erice per scoprire l’antica ricetta dei dolci conventuali e delle tipiche “genovesi”.