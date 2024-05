GDScuola a Petrosino, il direttore Romano: «La buona informazione serve ad acquisire consapevolezza»

Nell’ambito del progetto GDScuola, il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano ha incontrato, a Petrosino, gli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Gesualdo Nosengo, per promuovere l’importanza dell’informazione e per spiegare come riconoscere quella di qualità. In questi momenti l’informazione viaggia di pari passo con la disinformazione. La comunicazione sul web amplifica la possibilità di accesso all’informazione ma, allo stesso tempo, la quantità di notizie da cui siamo inondati fa sì che la nostra capacità di approfondire sia limitata. Oggi più che mai è indispensabile saper riconoscere una notizia falsa da una vera, come ha spiegato durante l’incontro il direttore Romano, il quale ha sottolineato come la conoscenza e la consapevolezza siano pilastri per lo sviluppo individuale e collettivo.

IL VIDEO DEGLI STUDENTI