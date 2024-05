Grande festa a Castellammare del Golfo per i 101 anni di nonno Sebastiano: guida ancora l'auto e ha 20 nipoti

Un grande record a Castellammare del Golfo, dove Sebastiano Lentini ha spento ben 101 candeline. È festa per il nonno che nella cittadina tutti amano: perfettamente e autosufficiente, guida ancora la sua auto e ama fare lunghe passeggiate.

Dal carattere allegro e sempre propositivo, in tanti hanno festeggiato con lui l'importante traguardo: anche il sindaco, Giuseppe Fausto, si è congratulato con Lentini, definendolo un «esempio di forza e resilienza per avere superato tante difficoltà e momenti storici complicati. Ha raggiunto i 101 anni in perfetta salute e in completa autonomia. L’amministrazione e tutta la città di Castellammare del Golfo augurano al longevo concittadino Sebastiano ancora tanti anni di salute e serenità circondato dall’affetto dei familiari. Auguri nonno Sebastiano!».

È rimasto vedovo l'anno scorso, quando la moglie Maria si è spenta a 95 anni. La coppia non ha avuto figli, ma Sebastiano Lentini ha ben venti nipoti e venticinque pronipoti ed è sempre stato circondato dagli affetti più cari. Proprio come nel giorno del suo compleanno, quando è stato circondato da palloncini e accolto dagli applausi. Allevatore, ha poi per tantissimi anni gestito un negozio di alimentari in via Piave. Il primo cittadino gli ha consegnato, oltre a un grande mazzo di fiori, una pergamena per ricordare il grande obiettivo raggiunto.