Insieme verso il futuro, il grande cuore di Ballata per le persone con disabilità

È stata una domenica (12 maggio 2024) intensa, ricca di grandi emozioni, quelle regalate dal coro Trentapiedi di Erice, una performance di inediti che hanno puntato l'attenzione sul tema della pace per un mondo privo di odio e di guerre. L'amore, quello per la mamma, è stato poi un sentimento condiviso, nella ricorrenza della loro celebrazione, la mamma quella che da sola riesce a educare e crescere cento figli, la mamma, quella che accetta le disabilità e dona se stessa per dare futuro ai propri figli.

Massiccia è stata la presenza di pubblico, al quale va un grande plauso. Presenti il sindaco Toscano, gli assessori Daidone e Cosentino, un amministrazione vicina al tema dell'inclusione e della solidarietà sociale. Sì perché la solidarietà è stato il fulcro della giornata, una raccolta fondi in favore dell'associazione «Le luci del dopo di noi» che presente con alcuni ragazzi ha emozionato la platea in un esibizione danzante. Ringraziamo l'amministrazione comunale, Elena Vattiata, l'associazione Insieme per Ballata, padre Toni Adragna, e Rossella Ruggirello, che hanno permesso tutto ciò.