GDScuola all'istituto D'Aguirre-Alighieri di Partanna, dalla dirigente Accardo un commosso ricordo di Angelo Meli

GDScuola fa tappa in provincia di Trapani. Il direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano ha incontrato stamattina gli studenti dell’Istituto D’Aguirre-Alighieri di Partanna. A fare gli onori di casa è stata la dirigente Francesca Accardo, assieme al responsabile del progetto «Giornalismo» dell’istituto, il professore Vincenzo Piccione. Gli studenti, gli insegnanti e la dirigente hanno voluto ricordare Angelo Meli, redattore del Giornale di Sicilia scomparso prematuramente lo scorso autunno. Sotto la sua guida, ragazzi e insegnanti avevano visitato la redazione del Giornale di Sicilia, nella sede di via Lincoln, a Palermo. Un momento di grande commozione per il direttore Romano, che ha speso parole profonde nel ricordare il collega.

Gli studenti non si sono risparmiati nel porre domande al direttore su come si svolge il lavoro in redazione. In particolare, si sono mostrati interessati a conoscere come sono stati seguiti fatti di cronaca importanti, dall’arresto del latitante Matteo Messina Denaro alla strage di Altavilla Milicia. «Per i giovani - ha spiegato Marco Romano - è importante comprendere che una buona formazione passa anche attraverso una corretta necessità di informarsi, sapendo scegliere con maturità e responsabilità quali sono i canali credibili e affidabili per farlo. Scelte ancora più importanti e delicate per giovani come i nostri, nati in Sicilia».