A Marsala si fa festa per nonna Lorenza: spegne cento candeline insieme ai suoi 24 nipoti

C’è una nuova centenaria a Marsala. È Lorenza Denaro, madre di 8 figli, nonna di 24 nipoti, bidella per 40 anni. Nel giorno del suo compleanno ha ricevuto in gli auguri del sindaco Grillo, a nome della città, e del vescovo Giurdanella.

I festeggiamenti in via XIX Luglio, nell’appartamento della donna. «Vedova Laudicina, la signora Enza - com’è da tutti conosciuta - è stata un’instancabile lavoratrice svolgendo per oltre 40 anni il lavoro di bidella – si legge nel post pubblicato dall’amministrazione comunale di Marsala –. Convolata a nozze in giovanissima età, dal suo matrimonio sono nati 8 figli. Cresciuti con tanti sacrifici, oggi è nonna di ben 24 nipoti, nonché bisnonna e trisavola di numerosi pronipoti».

A fare gli auguri alla signora Enza per i suoi 100 anni, parenti, amici e vicinato, nonché il vescovo Angelo Giurdanella e il sindaco Massimo Grillo che le ha donato la targa istituzionale a nome della città di Marsala. Presenti anche don Marco Laudicina, nipote della festeggiata e don Giuseppe Inglese, rettore del Santuario della Madonna della Cava.