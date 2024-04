Mazara del Vallo, è morta l'insegnante di religione Clelia Di Trapani: «Mancherai tantissimo ai tuoi bimbi»

Il mondo della scuola trapanese piange per la morte di Clelia Di Trapani, insegnante di religione del IV Circolo didattico G.B. Quinci a Mazara del Vallo. La donna era ricoverata presso l'ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare vicinanza alla famiglia e ricordare la donna. Tra i primi, il dirigente scolastico, Letizia Maria Grazia Alagna: «La Direzione Didattica G.B. Quinci piange la perdita dell’insegnante Clelia Di Trapani, docente di religione del nostro Istituto. Numerose le manifestazioni di cordoglio giunte ai nostri uffici. La docente è stata un riferimento dal punto di vista umano e professionale per alunni e colleghi e la sua perdita lascia nel dolore e nello sconcerto tutta la comunità scolastica. Esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze, le mie personali e quelle di tutta la comunità scolastica. La ricorderemo sempre con stima e affetto, mentre stringiamo in un forte abbraccio la sua amata famiglia».