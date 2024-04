A Mazara del Vallo la festa di fine Ramadan si fa a scuola: le mamme tunisine assieme ai figli

A Mazara del Vallo le porte della scuola si aprono e non si chiudono come in altre parti d’Italia. L’istituto comprensivo Borsellino Ajello ha permesso ai suoi studenti musulmani e non solo, di festeggiare la fine del Ramadan assieme alle loro mamme e alle maestre. Un’iniziativa, questa, accolta con entusiasmo dal dirigente scolastico Eleonora Pipitone, che non ha esitato a dire sìi ai musulmani che desideravano festeggiare a scuola con i loro figli.

Una grande festa che ha coinvolto i 200 studenti tunisini della scuola e studenti di altre scuole di Mazara. Balli canti, animazione e dolci tipici arabi. «È stata una festa meravigliosa - ha spiegato Said Rihabe, segretaria dell’associazione Jasmin del mediterraneo e referente delle famiglie tunisine che vivono a Mazara del Vallo -, abbiamo inviato la richiesta al sindaco e poi ovviamente alla dirigente che ha dato sin da subito l’ok. È stato bellissimo vedere le mamme musulmane con i loro figli festeggiare quello che per l’Islam è una festa straordinaria. Mazara è la città dell’integrazione per eccellenza e una scuola che permette ai propri studenti di vivere la propria religione con libertà e pace, è da lodare».