La comunità islamica di Mazara del Vallo in un documentario della tv Al Jazeera

Una troupe televisiva tunisina da giorni attira l’attenzione dei più curiosi a Mazara del Vallo, come testimoniano le foto pubblicate si Facebook dal fotografo Damiano Asaro sulla pagina Mazara is Magic (e di cui pubblichiamo uno scatto). Sono in corso, infatti, le riprese di un documentario sulla storia e l'integrazione della comunità tunisina a Mazara del Vallo, che verrà trasmesso nei prossimi mesi sulla tv araba Al Jazeera.

«Una storia tutta da scrivere» è il titolo del docufilm. Il tema centrale è proprio quello dell’integrazione, attraverso le testimonianze dirette e storie di vita quotidiana. A gennaio scorso, il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci aveva incontrato il console di Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub per sottolineare i sentimenti di amicizia e rispetto tra le comunità mazarese e tunisina con il comune obiettivo di «rafforzare i rapporti culturali e di cooperazione attraverso appositi strumenti di partenariato, alcuni già in atto».