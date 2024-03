A Marsala addio a Felice Licari, direttore della pinacoteca comunale ed ex arbitro di basket

Marsala in lacrime per la morte di Felice Licari, direttore amministrativo della pinacoteca comunale e molto conosciuto nel mondo dello sport per la sua esperienza da ex arbitro di pallacanestro e fondatore della Panatletico.

A dare la notizia è stata l'amministrazione comunale: «È deceduto a Pavia, dove si trovava ricoverato in una struttura ospedaliera, Felice Licari, direttore amministrativo dell’Ente Mostra di Pittura. Avrebbe compiuto 68 anni il prossimo 26 aprile ed era apprezzato in città anche per i suoi trascorsi nello sport e, principalmente, nella pallacanestro in cui aveva svolto un ruolo di primo piano a livello nazionale essendo stato arbitro di serie A2 maschile. È stato anche uno dei soci fondatori della Panatletico Marsala e dell’Associazione «BattiCuore Batti onlus». Licari lottava da tempo contro una malattia, le sue condizioni erano precipitate negli scorsi giorni. «In questo momento di grande dolore siamo vicini alla moglie Roberta e ai figli Gianluca e Bruno per la perdita del loro caro – sottolineano il sindaco Massimo Grillo e il presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano. Con lui scompare una persona di grande valore sportivo ma anche culturale. Con impegno e professionalità, infatti, ha diretto la pinacoteca comunale stando al fianco dei diversi presidenti che si sono succeduti alla guida dell’ente».