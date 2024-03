La «Forza delle Donne», 19 racconti sull'universo femminile in prefettura a Trapani

Diciannove donne, diciannove racconti, diciannove voci femminili che hanno dato voce alla «Forza delle Donne», l’evento ospitato in Prefettura. È stata celebrata così la «Giornata internazionale della donna» non il canonico 8 marzo ma, in fondo, un giorno qualunque, a ricordare che ogni giorno si lavora per la parità di genere.

«La forza della donna sta nella sua profonda capacità di adattarsi – afferma Daniela Lupo, prefetto di Trapani -, di saper vivere e condividere con la propria famiglia, il proprio compagno, i propri figli, ogni momento della vita e questo non è poco. Dalla donna «angelo del focolare» alla donna che ha combattuto per i propri diritti. Ricordiamo la storia di Franca Viola», la prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore pubblicamente, contribuendo a cancellare la legge sul delitto d’onore e il matrimonio riparatore.

«La forza delle donne, secondo me – afferma Daniela Troja, presidente del Tribunale di Trapani -, è la tenacia di non arrendersi anche di fronte a frasi e atteggiamenti che sviliscono un po’ la figura, anche involontariamente, da parte del pubblico maschile di tutte le professioni. Ma anche l’essere solidali. La carriera deve essere elemento di motivazione e non di discordia. Bisogna essere sempre felici di avere accanto un’amica o collega, magari più intelligente. Bisogna cercare di restare compatti e, secondo me, i risultati già si vedono in tutti i campi professionali».