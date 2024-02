Trapani, il quartiere Cappuccinelli perde il suo parrocco: si è spento padre Nicolò Spallino

La diocesi di Trapani è a lutto per la morte di padre Nicolò Stellino, il parroco della chiesa San Giovanni Battista, nel quartiere popolare Cappuccinelli. Ordinato presbitero dal vescovo Francesco Ricceri nella chiesa madre di Alcamo il 31 luglio del 1966, ad inizio febbraio aveva festeggiato il suo ottantunesimo compleanno. Poi diventò vicario cooperatore prima a Castellammare del Golfo, poi in alcune frazioni del Trapanese e, nel 1979, cambiò totalmente il volto della chiesa di Cappuccinelli, dove diventò un vero e proprio punto di riferimento per la sua disponibilità e accoglienza.

«Il presidente Rita Fugallo a nome di tutta l'associazione Insieme per Cappuccinelli, esprime il suo più grande dolore per la dipartita di don Nicolò Stellino - si legge sui social dove in queste ore sono stati codivisi tantissimi messaggi di cordoglio -. Ci lascia un uomo di Dio, che fedele alla chiesa ha servito con amore, umiltà, e sguardo benevolo non solo il quartiere Cappuccinelli ma tutta la comunità Trapanese. La sua testimonianza di fede lascia in tutti noi un grande insegnamento».