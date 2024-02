Dieci anni fa la morte del prefetto Sodano, il ricordo della «sua» Trapani

Dieci anni fa una grave malattia che gli aveva tolto la voce e lo costringeva da dieci anni sulla sedia a rotelle portò via Fulvio Sodano che fu prefetto a Trapani. Sodano è per i trapanesi una storia emblematica di dedizione al servizio dello Stato per il bene della collettività e rappresenta il simbolo di quella lotta di una parte dello Stato contro soggetti che pur essendovi dentro hanno fatto gli interessi della mafia.

Nel decennale della sua morte il prossimo 26 febbraio, la città di Trapani, la Prefettura, Anme Libera, commemoreranno la sua scomparsa dedicandogli una giornata alla memoria. Alle 8,30 sarà intitolato lo slargo alberato di via XXX Gennaio. Dalle 9,30 poi nella sala Perrera di via Libica, si terrà un incontro-dibattito, presenti il vescovo di Trapani ed ancora, la famiglia di Sodano, la moglie e il figli ed ancora, magistrati, politici, rappresentanti delle istituzioni, forze dell'ordine, studenti. Ognuno racconterà la figura del prefetto.