Torna dopo 4 anni il Carnevale di Alcamo, in migliaia alla prima sfilata

L'evento, organizzato dall'associazione Carnevale Alcamese sin dal 2015, non si svolgeva dal febbraio 2020. Dopo gli anni della pandemia, adesso ha ripreso vita. Si tratta di un momento di grande creatività, alla cui realizzazione collaborano numerose attività artigianali e artistiche del territorio, con il coinvolgimento anche di realtà operative in ambito di solidarietà sociale.

Una breve pioggia, intorno alle 20, non ha condizionato più di tanto il lungo corteo di carri allegorici con i rispettivi gruppi in maschera (Giucà, Arlecchino, Semu 'na Carta, Pop Art e Barbie), che hanno raggiunto infine la piazza Ciullo tra una marea di gente.

È stata una grande festa, quella che ieri sera (11 febbraio) ha animato le principali strade di Alcamo. Migliaia di persone, tra diretti protagonisti e spettatori provenienti anche dal resto della Sicilia, hanno preso parte alla prima delle due sfilate programmate per il Carnevale Alcamese. Il bis è previsto per domani, 13 febbraio, con partenza alle 17.

I carri allegorici sono stati costruiti utilizzando cartapesta, polistirolo, legno e metallo e, durante le sfilate, sono corredati da musiche a tema, al cui ritmo ballano i gruppi in maschera indossando costumi carnevaleschi correlati con i significati dei rispettivi carri.

La sfilata sarà riproposta domani con lo stesso itinerario: viale Italia, piazza Pittore Renda e corso VI Aprile, per concludersi nella piazza principale della città. Il programma prevede intanto, per stasera, musica in piazza Ciullo con dj set.