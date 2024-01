Pantelleria: è morto Gianluca Valenza, aveva 34 anni ed era il figlio del consigliere comunale

Pantelleria piange per la morte di Gianluca Valenza, figlio del consigliere comunale Giovanni. Gianluca aveva 34 anni ed era molto noto a Pantelleria perché faceva spesso il dj per le feste. Le cause della morte non sono state rese note, ma c'è tanta incredulità e rabbia tra parenti e amici che non si danno pace per il decesso.

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio è stata l'amministrazione comunale di Pantelleria: «È con profondo dolore che il sindaco Fabrizio D’Ancona, l’Amministrazione comunale porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Valenza», sta scritto in un post.

Anche la direzione regionale del Movimento per l’Autonomia ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e Angelo Rocca, dirigente regionale Mpa, in una nota, «esprime profondo cordoglio e si stringe attorno al consigliere comunale di Pantelleria Giovanni Valenza e a tutta la sua famiglia per la perdita del figlio. Siamo vicini in questo momento di grande dolore e porgiamo loro le più sentite condoglianze».