Diocesi di Trapani in festa per l'ordinazione di due nuovi presbiteri

Il nuovo anno inizia in Diocesi, a Trapani, con la gioia e l'intensità della celebrazione dell'ordinazione di un nuovo presbitero diocesano, il diacono Antonino Castelli, giovane trapanese di 26 anni che venerdì 5 , vespri della solennità dell'Epifania, verrà ordinato in Cattedrale con la preghiera di consacrazione e il rito dell'imposizione delle mani dal vescovo Pietro Maria Fragnelli. La concelebrazione avrà inizio alle ore 18.

Antonino Castelli ha iniziato il discernimento in Seminario dopo aver conseguito il diploma professionale presso l’Ipseoa di Erice. In questi anni ha completato gli studi conseguendo il baccellierato in Sacra Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia e attualmente sta continuando la formazione in Teologia liturgica presso la Pontificia Università della Santa Croce a Roma.

«Le dimissioni di Papa Benedetto XVI sono state un evento significativo per la mia vita che mi ha permesso di prendere consapevolezza della vocazione al ministero presbiterale, poi maturata durante gli anni di scuola - dice Castelli -. Complessivamente ho vissuto 3 anni di discernimento e 6 anni di seminario. Decisiva è stata l’esperienza di fede vissuta nella parrocchia San Giovanni Battista».

Era stato ordinato diacono il 30 aprile scorso. Castelli presiederà la sua prima eucarestia nella sua parrocchia di origine San Giovanni Battista a Trapani il 6 gennaio alle ore 10.30.

Domani 4 gennaio la comunità vocazionale si riunirà per una veglia di preghiera in vista dell'ordinazione sempre in Cattedrale. Sarà un momento reso ancora più gioioso dalla presenza di un altro ordinando trapanese, don Stefano Cortesiano, religioso salesiano che ha scelto di celebrare l'importante rito di ordinazione nella sua città di origine con la presenza di rappresentanti di tutta la comunità salesiana siciliana. Sarà ordinato presbitero il 6 gennaio alle ore 16.30 nella parrocchia del Sacro Cuore a Trapani dal vescovo Pietro Maria Fragnelli (nella foto).

Stefano Cortesiano ha 30 anni e ha frequentato l'oratorio salesiano di Trapani sin da piccolo. Nel dicembre di 10 anni fa è entrato nel pre-noviziato iniziando anche gli studi alla Pontificia Università salesiana a Roma impegnandosi in una comunità di Cinecittà. Quindi ha fatto il tirocinio formativo a Palermo nella casa Santa Chiara di Ballarò e poi nel quartiere di San Cristoforo a Catania dove ha concluso gli studi in Scienze dell'educazione. Ha emesso la professione perpetua il 26 settembre 2021 mentre il 13 maggio del 2023 è stato ordinato diacono. Dal mese di settembre scorso è tornato a Santa Chiara Palermo per dare una mano in oratorio e come responsabile di una nuova esperienza di convivenza giovani mentre sta concludendo la laurea magistrale in Pedagogia.