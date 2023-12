Marsala, è morto Giuseppe Chirco: ex insegnante di inglese, è stato arbitro per 50 anni

Marsala piange la morte del professore Giuseppe Chirco. Aveva 85 anni ed è deceduto all'ospedale di Alcamo dove era ricoverato da qualche tempo. A piangere la sua morte, sia il mondo della scuola che quello dello sport. Chirco, infatti, era stato insegnante di inglese e per oltre 50 anni era iscritto all'associazione italiana arbitri. Lascia moglie e figli.

Molto conosciuto a Marsala per la sua professione. Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra amici e conoscenti hanno voluto ricordare l'uomo ed esprimere vicinanza alla famiglia. Tra i primi, la Figc - Aia sezione Marsala che sul proprio profilo Facebook ha scritto: «La scorsa notte è deceduto all’età di 85 anni, l’arbitro benemerito Giuseppe Chirco, per tutti “Pino”. Era tesserato Aia da 68 anni, e dopo i primi anni da arbitro nel settore giovanile e regionale, raggiunse negli anni 60 la serie C come assistente, rimanendo in attività fino ai primi anni '70 per poi transitare nel ruolo di osservatore contribuendo alla formazione di diverse generazioni di arbitri fino agli ultimi anni ricoprendo il ruolo di tutor. Una figura storica della nostra sezione, un uomo garbato e gentile che ci mancherà tanto. Addio Caro Pino. Sentite condoglianze alla moglie alla moglie Cettina e ai familiari da parte del Presidente Biagio Girlando e di tutti gli arbitri della sezione di Marsala».

Pietro Ingargiola ha scritto: «Un pezzo di storia della nostra sezione, sicuramente una persona educata e perbene». «Sei stato un professore esemplare, non ti dimenticherò mai», scrive sui social un ex allievo. E ancora, c'è chi ricorda la sua dedizione per la famiglia «Hai messo sempre al primo posto moglie e figlia, nonostante avessi tanti impegni tra lavoro e passione», ha scritto un amico. E c'è anche il ricordo di ex colleghi: «Sempre disponibile a scuola, pronto a dispensare saggezza ai tuoi allievi».