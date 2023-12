Marsala, è morto Mario Parrinello: insegnava scienze motorie. Il ricordo degli ex allievi e dei colleghi

Marsala piange per la morte dell'insegnante Mario Parrinello. Era docente di scienze motorie alla scuola media "Vincenzo Pipitone" e da alcuni anni era malato. È morto nella notte tra il 25 e il 26 dicembre e lascia la moglie e i figli.

Parrinello da oltre 20 anni era anche osteopata ed era appassionato di basket. Negli anni '80 aveva giocato nella squadra della sua città e successivamente era stato anche allenatore, prima di dedicarsi completamente alla scuola e all'osteopatia.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra ex alunni, compagni di squadra, amici, colleghi, hanno voluto ricordare Mario Parrinello e testimoniare vicinanza alla famiglia. Commovente il ricordo di Stefano Rallo: «Sei stato il mio primo allenatore, avevo solo 5 anni, sei stato presente alla mia prima comunione e ricordo ancora il completino che mi hai regalato nel sacchettino rosso del negozio coach, ti ho visto giocare alla Fortunato Bellina ed ho tifato per te a squarciagola. Poi sono cresciuto ed ho iniziato a giocare a pallamano e grazie a te gli infortuni del sabato venivano recuperati in tempi record. Oggi apprendo questa tristissima notizia. Ciao Mario onorato di averti conosciuto». Anche l'Avis Marsala ha voluto ricordarlo postando una foto mentre Parrinello donava sangue: «Mario era un donatore di lungo corso. La foto credo risalga alla sua ultima venuta in Avis. Era il 2020, con la pandemia in corso: “Alessandro, mi fa piacere che le donazioni continuino; d’altra parte, se non ci diamo dentro quando si è in situazioni di svantaggio, come facciamo a recuperare. E tu mi capisci”! Non mollare mai il suo credo nel basket, dove ha giocato ad alti livelli, sbalordendo tutti per elevazione, bravura, velocità… Quella tenacia in campo e l’importanza di “fare squadra” sono stati il suo faro nella vita quotidiana, tra insegnamento, osteopatia e impegno sociale. L'Avis Marsala porge sentite Condoglianze alla Famiglia Parrinello».

E ancora, Enzo Campisi: «Amici, ho il compito di comunicarvi una bruttissima notizia. Questa notte la nostra città ha perso uno dei suoi migliori figli, per me un altro fratello, dopo Salvo Ciaramidaro ci ha lasciati il grande Prof. Mario Parrinello. «Ciao Mario Parrinello, grazie per la tua saggezza, la porterò con me fino al giorno che ci rivedremo», ha scritto Max Rocchetti.

«Apprendiamo con tristezza la scomparsa di Mario Parrinello, giocatore NPM negli anni 80, successivamente aveva cominciato anche la carriera da allenatore, interrotta poi per esigenze lavorative. Ci lascia una grande persona, dalla grande professionalità e con il cuore sempre vicino alla pallacanestro e ai nostri colori. La Nuova Pallacanestro Marsala si unisce al dolore della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze la terra ti sia lieve», scrive la società di basket Palamedipower.

I funerali si terranno il 27 dicembre, alle ore 15,30, presso la chiesa Madre di Marsala.