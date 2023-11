Castelvetrano, la bimba ha fretta di nascere: donna partorisce in casa aiutata dal marito

Una bimba è nata in casa a Castelvetrano, una cosa che non capita tutti i giorni, anzi. La piccola si chiama Ariel e sta bene: la mamma Sabrina ha partorito con l'aiuto di papà Giacomo, come racconta il sito CastelvetranoSelinunte. La neonata è la terza figlia della coppia (i suoi fratelli hanno quattordici e dodici anni), ed è venuta al mondo di notte.

Intorno alle 4 del mattino la donna si è alzata per andare in bagno e ha iniziato ad avere contrazioni sempre più forti. Il marito che stava preparando tutto per andare in ospedale ha chiamato il 118 ma non c'è stato tempo: la piccola aveva fretta di nascere. È stato lui ad assistere la moglie passo dopo passo, fino alla nascita della bambina. Una volta arrivati, i sanitari hanno accompagnato la signora Sabrina e Ariel in ospedale, e per fortuna tutto è andato per il meglio, nessuno di loro ha avuto problemi. Accade davvero raramente che una donna partorisca in casa, anche nei piccoli paesi siciliani.

Pochi giorni fa una donna di Barrafranca ha partorito in ambulanza, lungo la statale 561 che dal paese porta all’ospedale Umberto I di Enna. Il mezzo del 118 è stato trasformato in una piccola sala parto dove è nata la piccola Linda. Lei e la mamma sono in ottime condizioni di salute.