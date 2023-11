A Favignana il compleanno da record di zia Rosina: spegne 102 candeline con i carabinieri

È la più anziana delle Isola Egadi e tutti la conoscono. Rosa Giangrasso, per tutti zia Rosina, è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli abitanti di Favignana: con i suoi 102 anni è la memoria storica dell'Isola e a farle compagnia, per il suo compleanno, sono stati i carabinieri.

Rosina vive da sola e i militari della stazione di Favignana, unico presidio delle forze di polizia sull'isola, vanno a trovarla spesso per assiscurarsi che stia bene o se ha bisogno di qualcosa: anche lo scorso anno i militari hanno spento le candeline insieme a lei. In quel caso Favignana era rimasta isolata per il maltempo e i parenti non erano riusciti a raggiungerla.

Per il compleanno da record, il numero 102, le hanno portato un a bella torta e una bottiglia di spumante per brindare allo splendido traguardo. Zia Rosina, felice e sorridente, ha così potuto condividere la sua gioia, immortalata da una fotografia con i suoi angeli in divisa.