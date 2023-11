Un ricovero per gatti nasce a Paceco: «Lavorare per la cultura del benessere degli animali»

Realizzato a Paceco (provincia di Trapani) un ricovero in legno per le due colonie di gatti che, con la collaborazione di una associazione per la protezione animali, sono riconosciute dal Comune e dall’Asp, ed affidate ad una cittadina che ne è diventata referente. A creazione di questo rifugio si inserisce nell'ambito delle attività che l’assessorato comunale al benessere animale di Paceco sta avviando. Si tratta di una serie di azioni volte a consolidare le esperienze maturate negli ultimi anni in tema di tutela degli animali di affezione e lotta al randagismo.

Tutto questo dicono il sindaco, Aldo Grammatico, e l’assessore Marilena Barbara «per rafforzare le buone pratiche realizzate dal settore responsabile e dal comando polizia municipale, e anche per incrementare la fondamentale collaborazione con le associazioni e i volontari». Il ricovero è stato realizzato nei pressi il cimitero comunale di Paceco, dietro un’aiuola del grande parcheggio.

«Grazie ai volontari e all’associazione che collabora per gli aspetti legati alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali, – aggiunge l’assessore – il comune di Paceco è riuscito ad abbattere considerevolmente il numero di cani accalappiati e portati nei canili; inoltre, ha da tempo consolidato il percorso di sterilizzazione e microchippatura di tutti i cani liberi del territorio».

«Bisogna lavorare adesso sulla cultura per la tutela dell’ambiente e del benessere animale – precisa Aldo Grammatico – per promuovere una visione complessiva della responsabilità ed il rispetto delle regole, da parte di tutti i cittadini».