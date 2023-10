Lunedì di sole e caldo in Sicilia, ma a Trapani ville comunali chiuse per il forte vento

Temperature ancora estive in Sicilia per lunedì 30 ottobre, ma a Trapani è previsto forte vento e saranno chiuse al pubblico le ville comunali. E' la decisione dell'assessore Emanuele Barbara.

Venti di burrasca forte dai quadranti meridionali sono infatti in arrivo in arrivo stanotte sulla città: il provvedimento riguarda le ville comunali Margherita e Pepoli per l'intera giornata di lunedì: sono previste raffiche fino a novanta chilometri orari. In generale, in Sicilia, sarà una giornata contraddistinta dal sole e da qualche nube sparsa. Non sono infatti previste perturbazioni, il clima si manterrà ancora caldo per via dell'alta pressione stazionaria, nonostante sia ormai fine ottobre: le temperature raggiungeranno picchi di trenta gradi.

Il Ponte di Halloween e di Ognissanti in Sicilia sarà ancora all'insegna del bel tempo, con la perturbazione che colpirà il Nord e il Centro Italia che non dovrebbe toccare l'Isola, ma attenzione alle ultime ore dell'1 novembre, quando si potrebbero avere delle sorprese. Per il resto, il sole dovrebbe splendere e le temperature dovrebbero mantenersi come in questi ultimi giorni, sopra la media ma senza il caldo opprimente.