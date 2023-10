Marsala, è morta la professoressa Gaetane Le Hoariec: ha insegnato francese presso diversi licei

Marsala piange per la morte della professoressa Gaetane Le Hoariec. Aveva 65 anni, ha studiato presso Université de Sherbrooke, città che si trova nell'estremo sud della provincia del Québec, e insegnava francese presso il liceo statale Vito Fazio Allmayer di Alcamo.

L'insegnante era nata a Montreal, in Canada, il 5 aprile del 1958, e da bambina si era trasferita in Italia. Ha insegnato lingua francese in diverse scuole della provincia di Trapani e di Agrigento, tra cui il liceo Fermi.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti, tra colleghi e amici, hanno voluto ricordare la donna ed esprimere vicinanza alla famiglia. "Donna solare e collega sempre disponibile", scrive sui social Enrica. E ancora, messaggi da ex allievi: "Non ti dimenticheremo mai prof, il tuo sorriso illuminava le giornate", ha scritto Sabrina. "Una professionista competente, sempre disponibile. Amava il suo lavoro, ha lasciato qualcosa in chi l'ha conosciuta", ha scritto Paolo.

I funerali si svolgeranno presso la chiesa di San Francesco di Paola, in corso Calatafimi.