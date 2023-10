Custonaci, il Premio per la cultura della legalità alla moglie dell'agente penitenziario ucciso dalla mafia

Il Premio per la cultura della legalità 2023 è stato consegnato dal sindaco di Custonaci, Fabrizio Fonte, a Liliana Riccobene, vedova dall’agente della polizia penitenziaria Giuseppe Montalto, ucciso dalla mafia a Trapani, nella frazione di Palma, il 23 dicembre 1995.

Nel consegnare l’opera in marmo di Custonaci realizzata da Giuseppe Cortese, il sindaco ha ricordato che Liliana Riccobene «in tutti questi anni ha voluto testimoniare con ferma determinazione i principi morali, etici e legalitari, che costarono la vita, per mano mafiosa, al marito. Le sue forti parole, che hanno saputo emozionare i presenti, possano fungere da monito per tutti coloro che agognano una Terra di Sicilia finalmente libera».