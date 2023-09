Il granchio blu arriva anche nel mare di Alcamo, trovato un esemplare nel fondale

Un granchio blu, trovato in un basso fondale sabbioso delle acque antistanti la spiaggia di Alcamo Marina. Eccolo, in questa foto pubblicata oggi da Sergio Stellino su Facebook. Come spiega Stellino a Gds.it, il granchio era adagiato, privo di vita, a circa cinquanta centimetri di profondità, in zona Battigia.

Senza voler procurare allarmismo, è comunque sempre bene fare attenzione a non calpestare questi granchi, che con le loro chele potrebbero provocare ferite. Della loro proliferazione in Sicilia si parla ormai da mesi.