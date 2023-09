È morto Antonino Marrocco: fondò il reparto di nefrologia all'ospedale di Trapani

Trapani piange la morte di Antonino Marrocco, medico, uno dei pionieri della nefrologia. Aveva 82 anni e per molti anni ha diretto ininterrottamente il reparto di nefrologia e dialisi 2 dell'ospedale S. Antonio Abate di Trapani. Ad annunciare il decesso è stato il figlio, Livio, ex deputato regionale: "Con immenso dolore oggi è passato a miglior vita mio padre, Nino per gli amici. I funerali saranno, per chi volesse dare l’ultimo saluto, domani alle ore 10.30 presso la chiesa Madonna di Fatima a Trapani. Ciao Papà!"

Laureatosi in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Palermo, Antonino Marrocco ha iniziato la propria attività professionale come assistente incaricato nel 1969 presso il reparto di medicina dell'ospedale di Borgomanero, in provincia di Novara. Nel 1973 si specializza in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia dell'Università di Milano e tre anni dopo viene nominato assistente di ruolo di emodialisi, cura l'organizzazione del servizio di Emodialisi e viene comandato presso il Policlinico di Palermo. Nel 1977 consegue la specializzazione in Nefrologia presso l'Università di Pisa, dove si era trasferito, e l'idoneità nazionale ad aiuto in nefrologia. Dal 1977 al 1983 insegna nefrologia e dialisi presso la scuola infermieri professionali dell'ospedale di Trapani e dal 1977 al 1986 presso la scuola autonoma di ostetricia a Palermo.

Nel 1978 ha fondato il reparto di nefrologia e dialisi dell’ospedale S. Antonio Abate dirigendolo fino al 2008 anno in cui è andato in pensione, nel 1983 consegue l'idoneità nazionale a primario nella disciplina di Nefrologia e nel 1987 organizza il Congresso Regionale Siciliano di Nefrologia. Nel 1988 viene eletto come consigliere regionale della Società di Nefrologia Regione Sicilia per tre anni e viene nominato componente commissione regionale Nefrologia e Trapianti.

Tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio, il presidente dell'Ordine dei Medici, dottor Vito Barraco, assieme a tutti i consiglieri dell'Ordine: "La visione del dottor Marrocco ha consentito la nascita del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, nel lontano 1978. Fu lui, a quei tempi, l'unico specialista in Nefrologia della sanità trapanese. Con la sua scomparsa va via un luminare che tanto ha dato anche nel campo della ricerca. Questo Ordine dei Medici ne ricorderà l'impegno tenendo alta la sua memoria con iniziative a lui dedicate".

"Sono affranta. Una grave perdita. Tuo padre era un signore in tutti i sensi. Ti abbraccio", aggiunge Patrizia Paganelli. E ancora, Antonino Galbo: "Una grande tristezza. Nino, mio carissimo amico e compagno di banco . Un forte abbraccio a Vita e ai figli".

I funerali di Antonino Marrocco si terranno domani mattina, alle 10,30, presso la Chiesa della Madonna di Fatima a Trapani.