Elettra Lamborghini, malore dopo un concerto a Mazara: «Troppo caldo e troppi cannoli»

"Sono svenuta per il caldo dopo il concerto". A scriverlo è Elettra Lamborghini, l'artista infatti ha avuto un malore dopo lo show a Mazara del Vallo.

La cantante ha raccontato ai fan cosa le è accaduto dopo essersi esibita sul palco della cittadina in provincia di Trapani a causa delle temperature bollenti, che non lasciano la Sicilia da settimane. Elettra ha pubblicato alcune storie su Instagram mostrando come si sia dovuta sdraiare e farsi sollevare le gambe da un membro dello staff.

Negli scatti, dopo lo svenimento, la Lamborghini sorride ma scrive: "È finita così, sono svenuta dal caldo appena terminato lo show, faceva davvero tanto tanto caldo".

Tutto bene però quello che finisce bene: "Ehi amici questo è dopo... sono appena svenuta ma noi non molliamo niente faceva troppo caldo forse ho perso troppi liquidi e ho mangiato troppi cannoli", dice Elettra nel video della storia condivisa, mostrando un vassoio pieno di cannoli alla ricotta: "Vi faccio anche la candela", aggiunge sollevando il bacino e le gambe.