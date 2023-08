Alcamo, da militare a sacerdote: la vocazione di un 38enne durante la missione in Kosovo

Era un militare in servizio nel Corpo dei bersaglieri, ora ha deciso di diventare prete. Giuseppe Maltese, 38enne di Alcamo, in provincia di Trapani, è stato ordinato sacerdote nell’Ordine della congregazione religiosa Don Luigi Orione, fondatore della Piccola opera della Divina Provvidenza. La cerimonia si è svolta nella basilica di Santa Maria Assunta ad Alcamo ed è stata presieduta da monsignor Giovanni D’Ercole di Ascoli Piceno, vescovo emerito.

La vocazione al sacerdozio è diventata più forte proprio durante il suo servizio nell’ottavo reggimento bersaglieri a Pordenone, col cui ha partecipato a varie missioni di pace, tra cui quella in Kosovo. Al suo ritorno, Maltese ha cominciato a frequentare il seminario per trasferirsi a Roma per studiare all’università salesiana, dove ha conseguito la laurea triennale in Teologia. "Don Giuseppe ha già celebrato la sua prima messa - dice l'Opera Don Orione - alla presenza dei familiari e della comunità che l'hanno accolto con grande gioia". Don Giuseppe tra pochi giorni partirà per Elbasan, nella zona centrale dell'Albania: qui avrà l’incarico di vice parroco.