Castellammare premia Barbie palermitana, fashion blogger over 60

Dalla Sicilia all’America e ritorno. A Castellammare del Golfo arriva la Barbie palermitana, Sara Licata, che illumina di rosa, il colore del momento, la notte della Fashion night di Rosi De Simone eventi. Tra sfilate e abiti di alta moda c’è lei, fashion blogger over 60 con un profilo Instagram di quasi 200 mila followers dove condivide con il suo popolo diversi momenti della sua vita quotidiana: viaggi, stile di vita extra lusso, vacanze, shopping ma non solo.

Licata è estrosa e amante della vita. Instancabile sognatrice, è una donna in carriera che si divide tra l’Italia e gli Stati Uniti per dedicarsi ai suoi tre figli e 5 nipotini. Questa volta però viene a ritirare il premio Fashion night award: «Sono felice e onorata - ha detto -. ‘Perché Barbie?' Da 70 anni è l’icona a cui tutte le ragazze e le donne si ispirano e si identificano: la Barbie porta un messaggio di amore, è icona di felicità. Ricorda a tutte le donne di esser felici e di ricordarsi di esserlo». Ma come nasce il suo successo? «L’America ha molto ammirato questa Barbie Sicily - racconta -, è stato un grande successo non me lo aspettavo. Ho fatto conoscere agli americani, gli italiani e i siciliani» E saluta con il suo slogan: «Baci favolosi».

La manifestazione è stata ospitata all’arena delle rose di Castellammare ed è stata presentata da Nathalie Caldonazzo: «Un ritorno in un momento delicato - commenta l’ex naufraga del’Isola dei Famosi -, la Sicilia ha subito il fenomeno degli incendi, la chiusura degli aeroporti. Ho vissuto questi momenti con tanta apprensione, penando di non riuscire a venire a fare questa splendida serata». Tra gli altri ospiti e premiati anche la nota cabarettista di Sicilia cabaret Dalila Pace, che con il suo «Sono tutte allicchittate e io con pantaloni e maglietta?» - commenta con la sua solita ironia e chiude con una battuta: «Il premio della moda a me..?»