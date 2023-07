Il mito del basket Manu Ginobili sbarca in Sicilia: festa ad Erice e Trapani per il compleanno

A Erice e poi a Trapani per festeggiare il suo compleanno. La leggenda del basket, l'argentino Manu Ginoboli, nato il 28 luglio del 1977, ha scelto la Sicilia per brindare ai suoi 46 anni.

Manu assieme alla famiglia è stato avvistato ieri. Dal 2022 è membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, l'ex cestista argentino, che ha vinto tutto in Italia con la Virtus e in Nba con i San Antonio Spurs, si è fatto un selfie che lo ritrae assieme alla moglie su Instagram nel borgo medievale e poi il centro storico di Trapani. La notizia in breve si è sparsa per la città tantissimi i commenti da parte dei tifosi, che si sono messi alla caccia del mitico cestista.