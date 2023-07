Ambra Angiolini a Erice tra vacanza e lavoro, tour con il compagno Andrea Bosca

Vip in tour provincia di Trapani. L'ultima ad essere stata avvistata è Ambra Angiolini che ieri ha visitato Erice. Poi un salto per un gelato da Maurizio Liparoti, con foto di rito.

L'ex ragazza di Non è la Rai era in compagnia di Andrea Bosca, suo attuale compagno, anche lui attore. Pare che i due abbiano scelto di rimanere a Trapani ancora per qualche giorno. E non si tratterebbe solo di vacanza: oggi, infatti, Ambra ha postato una storia in compagnia di Giulia Michelini (anche lei vista in città), mentre, in barca, si preparano per girare sul set.

Qualche settimana fa, su Instagram, la stessa Angiolini aveva pubblicato una foto con scritto «Sarà un'estate di lavoro ed esperienze nuove...». Per capire di cosa si tratta bisognerà aspettare settembre.